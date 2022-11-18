В Перми рабочий погиб, упав со строительных лесов

В Перми следователи проводят проверку по факту гибели рабочего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Трагедия произошла 31 октября 2022 года. Мужчина, осуществляя работы по реконструкции здания на территории Ленинского района города Перми, упал со строительных лесов. Он был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

"В настоящее время следователем следственного отдела по Ленинскому району Перми опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, истребована документация о проводимых работах. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.