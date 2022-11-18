18 Ноября 2022
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Экономика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

"Слава тебе, Господи, что "Макдоналдс" уходит": Лукашенко предлагает добавлять в белорусские бургеры картошку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал унывать по поводу ухода из страны "Макдоналдса". Сеть ресторанов в республике приобретает российская "Вкусно – и точка", которая уже заменила "Макдоналдс" в РФ.

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" уходит". Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место "Макдональдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", - цитирует президента Белоруссии "БелТА".

"Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "Макдональдс", если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - обновил рецептуру гамбургеров Лукашенко.

Теги: макдоналдс, александр лукашенко, бургеры, вкусно - и точка



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