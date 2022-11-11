"Вкусно – и точка" выходит на белорусский рынок

"Макдоналдс" покидает Белоруссию, как ранее уже покинул Россию. Как и в РФ, на смену белорусскому "Макдоналдсу" придет сеть "Вкусно – и точка".

"Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразное меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, к которым привыкли наши гости. Мы заранее сообщим точную дату начала работы под брендом "Вкусно – и точка" и ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании", - говорится в сообщении "КСБ Виктори Рестораны" – компании, управляющей в Белоруссии сетью "Макдоналдс".