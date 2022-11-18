18 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Прокуратура выяснит, почему уральским сиротам дали некачественные квартиры в новостройке

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о некачественном состоянии квартир, предоставленных сиротам в только что построенном жилом доме.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ноябре этого года состоялось вручение ключей от жилых помещений в возведенном 72-квартирном доме по улице Циолковского в Серове. Часть квартир получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Однако, согласно публикациям СМИ, квартиры, предоставленные сиротам, находятся в ненадлежащем состоянии. Сейчас надзорное ведомство проверяет эту информацию. Речь пойдет о соблюдении требований градостроительного законодательства при строительстве и вводе в эксплуатацию.

Напомним, ранее уральские чиновники отказывались выплачивать ребенку стоимость квартиры в аварийном доме. В ситуацию вмешался прокурор Асбеста, в итоге дело дошло до суда.

Теги: квартиры, сироты, прокуратура, Серов



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