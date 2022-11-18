Факт саботажа на "Северном потоке" подтвержден, найдены следы взрывчатки – прокуратура Швеции

Факт саботажа на газопроводе "Северный поток" подтвержден, заявили в прокуратуре Швеции. При этом предварительное следствие продолжается, все выводы будут сделаны после его окончания, заявил прокурор Матс Люнгквист.

"Во время осмотра места преступления в Балтийском море были произведены обширные изъятия, все детали задокументированы. Проведенные экспертизы выявили наличие взрывчаты веществ на нескольких найденных посторонних предметах", - заявил прокурор.

Следователи рассчитывают, что после завершения расследования они смогут определить, кому следует предъявить обвинение.

Люнгквист добавил, что Швеция сотрудничает в расследовании с другими странами, но при этом призывает не раздувать скандалов и не пытаться вмешиваться в ход следствия, для его объективности и скорости.

Ранее российские власти и "Газпром" жаловались на нежелание Швеции и других европейских государств допустить их до места происшествия и участия в расследовании. Позже "Газпрому" разрешили провести собственное обследование поврежденных участков.

Сейчас из четырех ниток "Северного потока" и "Северного потока-2" только одна остается в рабочем состоянии, газ по системе трубопроводов не поступает.