Politico: ЕС заморозил активы РФ на 68 млрд евро

Евросоюз заморозил российские активы на сумму около 68 миллиардов евро, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

Отмечается, что большая часть замороженных активов находится в Бельгии - 50 миллиардов евро.

По оценкам ЕК, из общей суммы примерно 33,8 миллиарда евро — это национальные резервы России. Однако точная сумма этих активов неизвестна, сообщает РИА Новости.

Напомним, в октябре лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

Для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в частности, на нужды восстановления Украины, необходима правовая база, которой пока нет, признавала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.