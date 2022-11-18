Валуев хромает, но не госпитализирован – представитель

В пресс-службе депутата Госдумы Николая Валуева опровергли сообщения Telegram-каналов о его госпитализации. Выяснилось, что проблемы со здоровьем есть, но они не требуют стационарного лечения.

"Вчера он был на работе, завтра все его увидят на ТВ, он будет комментировать бой… Вчера он был в Думе, всё в порядке... Он просто хромает, действительно, с августа", - цитирует РИА Новости представителя "единоросса".

Ранее Telegram-каналы "Мутко против" и "112" сообщили о госпитализации бывшего боксера из-за проблем с ногой.

В свое время карьеру Валуев завершил из-за доброкачественной опухоли мозга. Следствием опухоли является акромегалия - заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза (аденогипофиз); сопровождается увеличением (расширением и утолщением) кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части, и др.