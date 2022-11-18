СМИ: В Москве госпитализирован депутат Госдумы Николай Валуев

Telegram-каналы сообщили о госпитализации в Москве 49-летнего Николая Валуева – депутата Госдумы от "Единой России", в прошлом – титулованного боксера. Источник канала "Мутко против" сообщил, что Валуев обратился в медучреждение из-за проблем с ногой, врачи решили оставить его в больнице.

В свое время карьеру Валуев завершил из-за доброкачественной опухоли мозга. Следствием опухоли является акромегалия - заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза (аденогипофиз); сопровождается увеличением (расширением и утолщением) кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части, и др.