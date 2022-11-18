18 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жертвами "борцов с педофилами" из Екатеринбурга стали 11 человек

Силовики раскрыли новые подробности дела так называемых "борцов с педофилами", вымогавших деньги у мужчин в Екатеринбурге. Злоумышленники забрали у своих жертв сотни тысяч рублей.

Напомним, по делу проходят как мужчины, так и девушки. Как показало расследование, в 2020 году один из фигурантов организовал банду из своих знакомых. Члены преступной группы регистрировали страницы на сайтах знакомств, после чего от имени девушек знакомились с будущими жертвами. Злоумышленники переписывались с ними, сообщая о 15-летнем возрасте собеседницы и о желании вступить в половую связь.

После потерпевшим назначали встречи, а когда любители девочек приходили, бандиты оказывали на них психологическое давление, обвиняя в попытке преступления против половой свободы несовершеннолетних. Мужчин снимали на видео (или делали вид, что снимают), а затем требовали деньги и другое имущество. Жертвам угрожали насилием и распространением позорящих их сведений.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по уточненным данным, в преступную группу входили 11 молодых людей и три девушки, в том числе несовершеннолетние. Банда действовала в столице Среднего Урала в 2020-2021 годах.

Обвиняемый в вымогательстве в Екатеринбурге(2022)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

"Потерпевшие, будучи деморализованными сложившейся обстановкой и численным превосходством окруживших их крепких молодых людей, соглашались на выдвинутые требования имущественного характера. Таким образом, за время своей противоправной деятельности обвиняемым удалось получить путем вымогательства у 11 потерпевших в общей сложности около 700 тысяч рублей", - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Александр Сапегин.

По уголовному делу были проведены осмотры места происшествия, предметов и документов. Проанализирован большой объем переписки обвиняемых и потерпевших в социальных сетях, организованы допросы, очные ставки и проверки показаний на месте. Также по делу проведено несколько десятков судебных экспертиз.

Как добавили в УМВД по Екатеринбургу, изначально один из пострадавших от вымогателей обратился в отдел полиции №7 Октябрьского района. Сотрудниками уголовного розыска были установлены не только участники преступной группы, но и другие пострадавшие.

Обвиняемый в вымогательстве в Екатеринбурге(2022)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

"Полиции удалось задержать подозреваемых, а также выявить и задокументировать целую серию преступлений, совершенных ими в Екатеринбурге. Как выяснилось, злоумышленники размещали на сайтах знакомств фотографии молодых девушек, которые выглядели несовершеннолетними. При этом использовались как настоящие фото участниц группы, так и фейковые. После того, как жертва заинтересовывалась той или иной девушкой, общение продолжалось в социальных сетях или через мессенджеры. В ходе беседы мужчине давали понять, что он пытается познакомиться с несовершеннолетней, а также заводили разговоры на пикантные темы. Если собеседник сознательно шел на контакт, ему назначали встречу", - раскрыли преступную схему в полиции.

Сейчас расследование дела "борцов с педофилами" завершено, его рассмотрит Октябрьский районный суд уральской столицы.

Теги: вымогатели, дело, полиция, СК



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