В Екатеринбурге судят банду "борцов с педофилами", вымогавшую деньги у мужчин

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело преступной группы. Злоумышленников обвиняют в вымогательствах и других преступлениях под видом "борьбы с педофилами".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, всего на скамье подсудимых оказались 13 человек – 10 мужчин и три девушки. Как показало расследование, в 2020 году один из фигурантов создал банду из своих знакомых. Согласно разработанному плану, члены преступной группы регистрировали страницы на сайтах знакомств, после чего от имени девушек знакомились с мужчинами. Затем злоумышленники переписывались с ними, сообщая о 15-летнем возрасте девочки-собеседницы и о желании вступить в половую связь.

Потерпевшим назначали встречи в заранее определенных местах. Когда любители девочек приходили, бандиты оказывали на них психологическое давление, обвиняя в попытке преступления против половой свободы несовершеннолетних. Мужчин снимали на видео (или делали вид, что снимают), а затем требовали отдать деньги и другое имущество. При этом жертвам угрожали насилием и распространением позорящих их сведений.

В дальнейшем силовикам удалось выйти на след банды. Сейчас расследование дела "борцов с педофилами" завершено. Его рассмотрит Октябрьский районный суд уральской столицы.