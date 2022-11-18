18 Ноября 2022
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Общество Воронежская область
Фото: пресс-центр правительства Воронежской области

Медаль из рук губернатор получил юный житель Воронежской области

Семилетний воронежец Алексей Кузнецов накануне из рук губернатора региона Александра Гусева получил удивительные подарки - настоящую медаль и новенький ноутбук.

Алеша с мамой накануне был приглашен к губернатору Воронежской области по торжественному поводу - для вручения юному гражданину медали Совета Федерации РФ.

Как сказал Александр Гусев, мальчик проявил себя настоящим мужчиной. Ранним утром 21 марта он первым из всей своей большой семьи заметил начинающийся пожар, разбудил отца и тем самым практически спас всех от гибели в огне.

«Не растерялся, не запаниковал, а принял правильное решение, которое спасло жизни. Передал юному воронежцу заслуженную награду — медаль Совета Федерации», - написал в своем телеграмм-канале губернатор Воронежской области.

Семья Алексея многодетная, в ней воспитывается одиннадцать детей. До пожара жили в доме в селе Ливенка (Павловский район). Огненная стихия оставила семью без крыши над головой. Воронежские власти выделили 9 млн рублей на приобретение нового жилья семье Герасимовых из резервного фонда областной казны. Получают они и иную помощь в рамках мер региональной и федеральной поддержки, как и многие другие многодетные семьи региона. В Воронежской области поддержка многодетных семей находится в приоритете региональных властей.

Во время теплой встречи с юным воронежским героем глава региона Александр Гусев выразил благодарность родителям мальчика за их непростой труд по воспитанию родных и приемных детей.

александр гусев(2022)|Фото: пресс-центр правительства Воронежской области

«Ваше родительское служение требует очень многих физических и моральных сил. Но они преобразуются в счастье детей, которые раньше его вообще не знали. Такие семьи, как ваша, находятся у нас в зоне особого внимания», - подчеркнул губернатор.

Теги: алеша кузнецов, медаль, пожар, многодетная семья, александр гусев



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