18 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС.

Соответствующая резолюция была представлена Канадой и Финляндией. Проект одобрили 24 из 35 стран, которые входят в совет управляющих МАГАТЭ. Против проголосовали Россия и Китай. Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались от голосования, сообщает Regnum.

Совет призвал Россию немедленно отказаться от "необоснованных претензий" на право собственности на Запорожскую АЭС.

Ранее в МИД РФ заявили, что договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее. Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ.

Теги: магатэ, россия, запорожская аэс



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