Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС.

Соответствующая резолюция была представлена Канадой и Финляндией. Проект одобрили 24 из 35 стран, которые входят в совет управляющих МАГАТЭ. Против проголосовали Россия и Китай. Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались от голосования, сообщает Regnum.

Совет призвал Россию немедленно отказаться от "необоснованных претензий" на право собственности на Запорожскую АЭС.

Ранее в МИД РФ заявили, что договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее. Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ.