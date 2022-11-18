18 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis / Reuters

Республиканцы в Палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Украины

Республиканцы в палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение резолюцию о проверке средств, выделенных Украине. Об этом сообщила член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).

Группа конгрессменов во главе с Грин запросила в течение 14 дней предоставить документы и другие материалы, касающиеся вопроса выделения властями США средств Киеву.

Она отметила, что американцы "заслуживают того, чтобы знать, почему деньги, заработанные упорным трудом налогоплательщиков, уходят в страну, которая даже не является членом НАТО", пишет Regnum.

Законодатели также требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.

Напомним, республиканская партия США получила контроль над нижней палатой Конгресса - Палатой представителей. Она набрала уже 218 мест, то есть необходимый минимум.

The Washington Times сообщало, что эта победа фактически прекращает контроль демократов над правительством и останавливает повестку президента Джо Байдена.

Теперь республиканцы будут контролировать комитеты Палаты представителей, что даст им возможность активизировать расследования в отношении администрации Байдена и деловых отношений его семьи, что они давно обещали сделать.

Теги: республиканцы, финансовая поддержка, украина, палата представителей сша



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