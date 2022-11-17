Однопартийное правление в США закончилось. Республиканцы взяли Палату представителей

Республиканская партия США получила контроль над нижней палатой Конгресса - Палатой представителей.Она набрала уже 218 мест, то есть необходимый минимум. У демократов 210 мест, судьба 7 мандатов еще не определена.

Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти с победой. Он сказал, что готов работать вместе с республиканскими законодателями.

Республиканцы, однако, получат гораздо меньшее большинство, чем они надеялись перед выборами, пишет прореспубликанская The Washington Times. Их преимущество может быть очень небольшим. Никакой "красной волны" не случилось. Тем не менее, независимо от того, каким будет большинство, эта победа фактически прекращает контроль демократов над правительством и останавливает повестку Байдена.

Представитель Калифорнии Кевин Маккарти, который четыре года был лидером меньшинства, а теперь, как ожидается, станет спикером Палаты представителей, выступил с заявлением, что однопартийное правление закончилось.

Теперь республиканцы будут контролировать комитеты Палаты представителей, что даст им возможность активизировать расследования в отношении администрации Байдена и деловых отношений его семьи, что они давно обещали сделать, пишет издание. Уже заявлено, что сегодня пройдет пресс-конференция, где будет представлена обновленная информация о коррупции в семье Байдена с использованием служебного положения.

Как пишет CNN, республиканцы планируют также расследовать вывод войск из Афганистана, пограничную политику, имеющие политические мотивы недавние обыски ФБР у экс-президента Дональда Трампа, истоки ковида, принуждение к ковид-вакцинации, политику локдаунов и других ограничений прав граждан.

Ранее демократы сохранили контроль над Сенатом, набрав 50 мест против 49 у республиканцев. В Джорджии еще будет второй тур выборов, но даже в случае победы "красных" и равновесия по голосам решающим будет голос вице-президента Камалы Харрис. Поэтому любой крупный политический законопроект, принятый республиканцами, обречен на провал в Сенате. Зато отныне республиканцы смогут тормозить повестку Байдена.

Нынешний спикер нижней палаты 82-летняя Нэнси Пелоси является старейшим спикером за всю историю и лидером Демократической партии в Палате представителей с 2003 года. Байден тоже является самым возрастным президентом - ему на днях исполнится 80 лет.

Республиканцы получат контроль над палатой в январе.