17 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

"Потомки Ходорковского, разрушающие Россию изнутри": Евгений Пригожин о YouTube

Последователи беглого российского олигарха Михаила Ходорковского (физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами) все еще обладают колоссальной силой и разрушают Россию изнутри. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Комментируя запрос РИА «DIXINEWS», журналисты которого интересовались возможной блокировкой хостинга YouTube в России, Пригожин рассказал, что он тщательно проанализировал всю информацию в отношении этого вопроса.

«Не собираются. В соответствующих структурах меня не услышали. Все, что произошло в ответ, это обыски на некоторых моих предприятиях. Это свидетельствует о том, что лобби, поддерживающие YouTube и другие американские ресурсы, это те самые потомки Ходорковского, разрушающие Россию изнутри. И они все еще имеют колоссальную силу», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин написал обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с требованием проверить работу видеохостинга YouTube, грубо нарушающего законодательство России, и заблокировать его на всей территории страны.

Теги: YouTube, евгений пригожин, ходорковский, видеохостинг



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