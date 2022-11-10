10 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Бизнесмен Пригожин рассказал, кому и зачем сегодня нужен работающий YouTube в РФ

YouTube нужен представителям той самой элиты, чьи дети не стали участвовать в СВО. Эти люди пытаются балансировать вокруг либералов и окололибералов, заявил Евгений Пригожин, отвечая на вопрос, почему видеохостинг продолжает работу в России.

По мнению предпринимателя, площадка функционирует, так как в стране есть те, кто «вылизывает миски с американскими помоями»:

«Они считают, что YouTube является одним из способов указать патриотической части населения на их место, чтобы они голову не поднимали. Как я уже говорил, когда в YouTube говоришь "я русский" тебе подсказывают "и это плохо".

В коридорах власти, к сожалению, осталось огромное количество людей, вскормленных еще Ходорковским. Поэтому вопрос закрытия YouTube лежит в той же плоскости, что и вопрос суверенитета России», - рассказывает предприниматель.

По мнению бизнесмена, возможность заблокировать YouTube, VPN и Instagram* есть, но для этого сначала нужно создать отечественные аналоги.

«Думаю, что дело неуклонно идет к моменту истины. Когда нужно будет принять решение за кого ты: за американизированный гламур или за свой русский народ. Поэтому YouTube никуда не денется, его закроют и вобьют большой гвоздь из нашей российской стали в крышку гроба американизма и либерализма», - подытожил Пригожин.

Ранее бизнесмен направил обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу YouTube на распространение фейков и признать деятельность компании Google нежелательной в России.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Теги: YouTube, евгений пригожин, генпрокурор, vpn, Instagram



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