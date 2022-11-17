17 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Владимир Сальдо запретил вывоз спецтехники из Херсонской области

Из Херсонской области официальной запрещается вывозить спецтехнику, грузовой автотранспорт и оборудование. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо, сообщает Telegram-канал местной администрации.

"В исключительных случаях передвижение спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования за пределы Херсонской области допускается на основании распоряжения председателя Совета министров - правительства военно-гражданской администрации Херсонской области и при наличии пропуска (разрешения), выданного военным комендантом", - говорится в документе.

Документ вступил в силу 15 ноября и будет действовать до особого распоряжения. Контролировать перемещение спецтехники через блок-посты будет военная комендатура, а также сотрудники Росгвардии и МВД.

Теги: Сальдо, Херсонская область, спецтехника



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