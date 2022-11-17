17 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Стокгольмский арбитраж признал форс-мажором указ Путина о переходе на оплату газа в рублях

Стокгольмский арбитраж принял сторону "дочки" "Газпрома" в споре с финской компанией Gasum.

Арбитраж обязал финнов выплатить задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа и проценты за просрочку. Суд счел, что Gasum не выполнил обязательство "бери или плати", заложенное в контракте.

"Кроме того, трибунал признал указ президента России о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту", - добавили в пресс-службе "Газпром экспорта".

Арбитраж также обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа.

Теги: форм-мажор, газпром экспорт, валюта



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