Стокгольмский арбитраж признал форс-мажором указ Путина о переходе на оплату газа в рублях

Стокгольмский арбитраж принял сторону "дочки" "Газпрома" в споре с финской компанией Gasum.

Арбитраж обязал финнов выплатить задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа и проценты за просрочку. Суд счел, что Gasum не выполнил обязательство "бери или плати", заложенное в контракте.

"Кроме того, трибунал признал указ президента России о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту", - добавили в пресс-службе "Газпром экспорта".

Арбитраж также обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа.