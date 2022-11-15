Глава ЦРУ обсудил с Нарышкиным последствия применения ядерного оружия, - Reuters

В Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) 14 ноября состоялась встреча директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса.

Как сообщает Reuters, представитель Белого дома заявил, что Бернс не ведет каких-либо переговоров по урегулированию украинского кризиса, а должен передать сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия.

Помимо этого, по данным Белого дома, Бернс также намеревался поднять вопрос о делах задержанных в России американских гражданах, пишет Regnum.

Накануне "Коммерсантъ" сообщил, что в Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями, в турецкую столицу прилетел директор СВР Сергей Нарышкин.