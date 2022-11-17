Беспилотник ВСУ неудачно атаковал электроподстанцию в районе Феодосии

Беспилотник ВСУ неудачно атаковал узловую подстанцию крымского энергомоста в районе Феодосии, пишет Mash

По данным телеграм-канала, удар по энергоподстанции "Кафа" произошел минувшей ночью.

Сообщается, что утром специалисты обнаружили воронку и обломки украинского беспилотника. Инфраструктура в результате удара не пострадала.

Накануне диверсия с участием беспилотника произошла на нефтебазе в селе Стальной Конь в Орловской области. Пострадавших нет.