В Орловской области беспилотник взорвал нефтебазу
В Орловской области диверсия произошла на нефтебазе в селе Стальной Конь.
"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Отметим, Орловская область не является приграничным регионом.
Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах в приграничных населенных пунктах Шебекино и Валуйки – в общей сложности погибли четыре человека, несколько получили ранения и были госпитализированы.