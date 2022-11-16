В Орловской области беспилотник взорвал нефтебазу

В Орловской области диверсия произошла на нефтебазе в селе Стальной Конь.

"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Отметим, Орловская область не является приграничным регионом.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах в приграничных населенных пунктах Шебекино и Валуйки – в общей сложности погибли четыре человека, несколько получили ранения и были госпитализированы.