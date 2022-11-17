Зеленский увязал возможность возобновления транзита аммиака с обменом пленными "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возобновление транзита российского аммиака при условии обмена пленными по формуле "всех на всех".

"Мы может на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Запад может пойти на снятие некоторых санкций с российского экспорта в обмен на продление зерновой сделки. По данным Financial Times, Запад предлагает Москве возобновление возможности поставок сжиженного аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.

На этом фоне замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил о том, что транзит нельзя обставлять предварительными условиями. Беспрепятственные поставки удобрений и сырья для их производства, включая аммиак, прописаны в обеих стамбульских договоренностях от 22 июля, сказал он, отвечая на вопрос, были ли получены гарантии от ООН о том, что работа аммиакопровода будет восстановлена.

24 февраля компания по производству аммиака "Тольяттиазот" приостановила транзит своей продукции по этому трубопроводу из-за ситуации на Украине.