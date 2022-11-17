Байден: Слова Зеленского о непричастности к инциденту в Польше бездоказательны

Президент США Джо Байден не посчитал заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши.

"Это не доказательство", — сказал американский президент. Заявление было сделано во время общения с журналистами после возвращения из Азии, передает Regnum.

Ранее Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чьей территории упали две ракеты. Он призвал допустить представителей Украины к расследованию на месте ЧП.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили о том, что ракеты были выпущены с большой долей вероятности ВСУ.