В Тюмени заключенных могут отправить участвовать в спецоперации в качестве добровольцев

Заключенных из Тюменской области могут отправить в зону спецоперации, сообщает "РБК-Тюмень".

По данным издания, за заключенными, отбывающими наказание в учреждениях УФСИН Тюменской области и подписавшими контракт с частной военной компанией, должен прибыть самолет. Борт доставит добровольцев в зону проведения специальной военной операции.

Сообщается, что это уже третья попытка отправить заключенных в зону СВО.



Ранее стало известно, что на вертолете военной окраски Тюмень посетил владелец группы "Конкорд" Евгений Пригожин.