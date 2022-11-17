Один из пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался

Скончался один из пострадавших при подрыве на мине в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он добавил, что второй пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел недалеко от села Азаровка в 2,5 километрах от границы с Украиной. Богомаз сообщал, что двое местных жителей передвигались на автомобиле, который наехал на мину.

По данным Telegram-канала SHOT, за рулем машины был 54-летний управляющий местным фермерским хозяйством — он скончался в больнице. Пассажиром автомобиля был ветеринарный врач, врачи диагностировали у него контузию, ушиб грудной клетки и перелом.