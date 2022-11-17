Ректор Горного университета заявил о планах по строительству кампуса в Екатеринбурге

17 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Ректор Горного университета заявил о планах по строительству кампуса в Екатеринбурге

В следующем году в Екатеринбурге стартует проектирование кампуса Уральского государственного горного университета. Об этом заявил ректор УГГУ Алексей Душин.
Читайте также:

По его данным, кампус будет расположен в пешей доступности от вуза. Подробности проекта он раскрывать пока не стал, но отметил, что строительство нового комплекса общежитий для Горного стратегически важно.

"Совместно с нашими попечителями – РМК, УГМК, Газпромбанком, Уралмашзаводом – мы составили заявку. Она уже прошла первичный технический отбор министерской комиссии. Контур кампуса будет активно развиваться в ближайшие два года, основное проектирование начнется в следующем году", - приводит слова Душина "Коммерсант".

По словам ректора, до конца 2022 года университет рассчитывает завершить большую часть работ по ремонту двух общежитий.

"Пока не снят вопрос с общежитиями, мы не делаем упор на привлечение иностранных студентов. Сейчас мы наращиваем материальное оснащение", - отметил Алексей Душин.

Напомним, что в прошлом году Русская медная компания (РМК) вошла в научный консорциум "Технологии устойчивого развития", созданный на базе УГГУ.

Теги: Горный, кампус, строительтство, проект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети