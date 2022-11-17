Ректор Горного университета заявил о планах по строительству кампуса в Екатеринбурге

В следующем году в Екатеринбурге стартует проектирование кампуса Уральского государственного горного университета. Об этом заявил ректор УГГУ Алексей Душин.

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По его данным, кампус будет расположен в пешей доступности от вуза. Подробности проекта он раскрывать пока не стал, но отметил, что строительство нового комплекса общежитий для Горного стратегически важно.

"Совместно с нашими попечителями – РМК, УГМК, Газпромбанком, Уралмашзаводом – мы составили заявку. Она уже прошла первичный технический отбор министерской комиссии. Контур кампуса будет активно развиваться в ближайшие два года, основное проектирование начнется в следующем году", - приводит слова Душина "Коммерсант".

По словам ректора, до конца 2022 года университет рассчитывает завершить большую часть работ по ремонту двух общежитий.

"Пока не снят вопрос с общежитиями, мы не делаем упор на привлечение иностранных студентов. Сейчас мы наращиваем материальное оснащение", - отметил Алексей Душин.

Напомним, что в прошлом году Русская медная компания (РМК) вошла в научный консорциум "Технологии устойчивого развития", созданный на базе УГГУ.