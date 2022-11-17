Пожар в детском реабилитационном центре Екатеринбурга мог случиться из-за недобросовестного подрядчика

Прокуратура организовала проверку после пожара в здании Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, причиной возгорания могли стать некачественно выполненные работы подрядчика.

Напомним, вечером 16 ноября поступил сигнал о возгорании на улице Реактивная. Прибывшие огнеборцы установили, что на площади в два квадратных метра горит мусор на чердаке административного здания. Были эвакуированы 35 детей и пять воспитателей, которых на время тушения перевели в другое отапливаемое здание — баню-прачечную. Спустя час воспитанников вернули в групповое помещение центра — запаха гари и дыма там не было, поскольку возгорание произошло в верхней части здания.

"Предполагаемая причина пожара - нарушение подрядчиком, выполнявшим работы, правил пожарной безопасности при осуществлении газо-резательных работ.

Точная причина возникновения пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга организовала проверку соблюдения подрядной организацией требований противопожарной безопасности при выполнении работ", - говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.