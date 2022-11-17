В Екатеринбурге 35 детей пришлось эвакуировать из-за пожара

Несколько десятков детей эвакуировали из-за пожара, произошедшего в среду в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 16 ноября поступил сигнал о возгорании на улице Реактивная в уральской столице. Прибывшие огнеборцы установили, что на площади в два квадратных метра горит мусор на чердаке административного здания.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 43 человека, в том числе 35 детей. В тушении были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в десятом часу вечера. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Причина пожара сейчас устанавливается.