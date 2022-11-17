Тюменский начальник отделения полка ДПС, подозреваемый в коррупции, встретит Новый год в СИЗО

Ленинский районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской области Максима Бирюкова, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системе Тюменской области.



Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размере (п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ), по фактам, связанным с деятельностью штрафстоянок Тюмени.



По решению суда Бирюков будет находиться в СИЗО до 18 января 2023 года.

По информации следствия, с января по март текущего года обвиняемый получал от владельца штрафстоянки взятки за покровительство его предпринимательской деятельности, тем самым обеспечивал высокий показатель количества задержанных и перемещенных для хранения на штрафстоянку автомобилей с целью получения предпринимателем высокого дохода от оплаты гражданами услуг.

Ленинский районный суд Тюмени арестовал его до 18 сентября 2022 года.

Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы.