11 Октября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени начальнику отделения полка ДПС, подозреваемому в коррупции, продлили арест

Апелляционная инстанция Тюменского областного суда оставила под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской области Максима Бирюкова, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Его адвокат пытался обжаловать меру пресечения, но Бирюков останется в СИЗО до 16 ноября 2022 года.

По информации следствия, с января по март текущего года обвиняемый получал от владельца штрафстоянки взятки за покровительство его предпринимательской деятельности, тем самым обеспечивал высокий показатель количества задержанных и перемещенных для хранения на штрафстоянку автомобилей с целью получения предпринимателем высокого дохода от оплаты гражданами услуг.

Ленинский районный суд Тюмени арестовал его до 18 сентября 2022 года.

Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы.

Теги: начальник отделения ДПС ГИБДД, арест, взятки, штрафстоянка



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Ранее 22.07.2022 13:19 Мск В Тюмени начальника отделения полка ДПС арестовали за получение взяток


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