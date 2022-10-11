В Тюмени начальнику отделения полка ДПС, подозреваемому в коррупции, продлили арест

Апелляционная инстанция Тюменского областного суда оставила под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской области Максима Бирюкова, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Его адвокат пытался обжаловать меру пресечения, но Бирюков останется в СИЗО до 16 ноября 2022 года.

По информации следствия, с января по март текущего года обвиняемый получал от владельца штрафстоянки взятки за покровительство его предпринимательской деятельности, тем самым обеспечивал высокий показатель количества задержанных и перемещенных для хранения на штрафстоянку автомобилей с целью получения предпринимателем высокого дохода от оплаты гражданами услуг.

Ленинский районный суд Тюмени арестовал его до 18 сентября 2022 года.

Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы.