Перезапуску Запорожской АЭС мешают украинские обстрелы

Украинские обстрелы препятствуют перезапуску энергоблоков Запорожской АЭС. Он будет невозможен до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута от станции.

"Если говорить о ближайшем времени, я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков президента Украины Владимира Зеленского и пока не будут восстановлены все линии электропередачи", - сказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Что касается положения дел на самой станции, то, по словам Рогова, "все налаживается, переподписываются договоры уже по российским стандартам с работниками, идет планомерная работа по наведению порядка".