17 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Перезапуску Запорожской АЭС мешают украинские обстрелы

Украинские обстрелы препятствуют перезапуску энергоблоков Запорожской АЭС. Он будет невозможен до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута от станции.
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"Если говорить о ближайшем времени, я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков президента Украины Владимира Зеленского и пока не будут восстановлены все линии электропередачи", - сказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Что касается положения дел на самой станции, то, по словам Рогова, "все налаживается, переподписываются договоры уже по российским стандартам с работниками, идет планомерная работа по наведению порядка".

Теги: Запорожская АЭС, перезапуск, обстрел, линия соприкосновения



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