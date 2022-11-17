Премьеры России и Китая встретятся в декабре

Главы правительств России и Китая Михаил Мишустин и Ли Кэцян могут провести встречу по видеосвязи в декабре.

"Стабильно функционирует механизм российско-китайского межправительственного взаимодействия. В текущем году уже прошли заседания практически всех рабочих групп и подкомиссий в его рамках, в ближайшие недели соберутся межправкомиссии на уровне вице-премьеров. Сроки очередной регулярной встречи глав правительств согласовываются, речь идет о декабре", - цитирует ТАСС посла России в Китае Игоря Моргулова.

С учетом противоэпидемических ограничений, скорее всего, будет выбран режим видео-конференц-связи.