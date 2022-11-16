17 Ноября 2022
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Фото:ntv.ru

Четыре советских атомных ледокола распилят на металл

Четыре советских атомных ледокола, выведенных из эксплуатации, распилят на металл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонида Ирлица.

Речь идет об ледоколах "Сибирь", "Арктика", "Советский Союз" и "Россия".

"По "Сибири" мы планируем реализовывать корпусные конструкции атомного ледокола в соответствии с действующим законодательством. Если по "Арктике" говорить, то она проходит радиационную очистку, когда закончит, то будет такая же процедура, как и у "Сибири". У нас еще два объекта - ледоколы "Советский Союз" и "Россия", они также выстоят свое технологическое время, до 2030 года. Из них вырежут реактор, другие радиационные материалы, и они пойдут на металл", - сказал Ирлица.

Корпусные конструкции ледокола "Сибирь" будут продавать уже в декабре этого года. Начальная цена аукциона будет определена на основании отчета об оценке стоимости, при этом в торгах смогут участвовать только российские компании. Ледоколы "Сибирь" и "Арктика", а также другие объекты "старого атомного наследия" предприятия планируется перегнать в Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами, который находится в бухте Сайда-Губа на берегу Кольского залива.

Теги: Сибирь, Арктика, Советский Союз, Россия, ледокол, метал



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