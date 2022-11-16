Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД России

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Польский посол вызван в МИД России", - сообщила Захарова.

В ночь на 16 ноября в польское министерство иностранных дел был вызван посол РФ в стране Сергей Андреев, он получил в дипведомстве ноту из-за инцидента с ракетой на востоке республики. Польский МИД заявил, что ракета, упавшая в деревне Пшеводув на востоке страны, была произведена в России.

В Минобороны России заявили, что сообщения польских СМИ о том, что на территории страны упали ракеты России, не соответствуют действительности.