В центре Донецка прозвучало два сильных взрыва

Два сильных взрыва прозвучало в центре Донецка. Как передает ТАСС, они были слышны в Ворошиловском районе.

Предположительно, над центром города отработала система ПВО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сегодня система ПВО работала в небе над Белгородом и Белгородским районом. Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о звуках взрывов в районе областной столицы.