16 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: nato.int

Генсек НАТО: Данные свидетельствуют о прилете в Польшу ракет украинской ПВО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания Севератлантического совета заявил, что предварительные данные по ЧП в Польше свидетельствуют о прилете ракет украинской ПВО.

По его словам, нет подтверждения, что инцидент стал результатом преднамеренных действий. Также НАТО не видит признаков, что Россия планирует нападение на альянс, передает РИА Новости.

Страны НАТО не намерены задействовать статью 4 Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше, подтвердил генсек.

Ранее аналогичное заявление сделал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, "есть большая вероятность, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала ПВО Украины".

Также он сообщил, что "ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу".

Теги: нато, польша, ракеты



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