16 Ноября 2022
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Политика В бывшем СССР
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Погранкомитет Белоруссии: ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря

Белорусский погранкомитет заявил, что ВСУ заминировали приграничье с республикой и взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря (юго-восток Белоруссии).

"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями», - сообщил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

По его словам, сейчас украинские военные начинают взрывать все мосты на волынском направлении (западное направление), передает Spunik Беларусь.

В октябре сообщалось, что на территории Белоруссии пресечена деятельность военной разведки Украины.

В КГБ заявили, что гражданин Украины, который был маршрутизирован через Польшу в Белоруссию в одном из приграничных районов, создал агентурную сеть, завербовал граждан, которые собирали информацию закрытого характера о деятельности Вооруженных Сил республики.

Теги: Погранкомитет Белоруссии, ВСУ, мосты



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