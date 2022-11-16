Погранкомитет Белоруссии: ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря

Белорусский погранкомитет заявил, что ВСУ заминировали приграничье с республикой и взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря (юго-восток Белоруссии).

"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями», - сообщил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

По его словам, сейчас украинские военные начинают взрывать все мосты на волынском направлении (западное направление), передает Spunik Беларусь.

В октябре сообщалось, что на территории Белоруссии пресечена деятельность военной разведки Украины.

В КГБ заявили, что гражданин Украины, который был маршрутизирован через Польшу в Белоруссию в одном из приграничных районов, создал агентурную сеть, завербовал граждан, которые собирали информацию закрытого характера о деятельности Вооруженных Сил республики.