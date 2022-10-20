КГБ Белоруссии "накрыл" резидентуру военной разведки Украины

На территории Беларуси пресечена деятельность военной разведки Украины ГУР-резидентуры.

"Мы видим активизацию ведения агентурной разведки со стороны украинских иностранных спецслужб. Совсем недавно нами пресечена работа на нашей территории, созданной военной разведкой Украины ГУР-резидентуры. Задержаны резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства, работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник. Фамилию сейчас называть не буду, он работал на службу безопасности Украины", - заявил журналистам председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель перед встречей с коллективом ОАО "Гродно Азот" и идеологическим активом организаций Гродно по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом, его цитирует БелТА.

Встречи проводились, в частности, в Одессе, других городах, на территории третьих государств, уточнил Тертель.

"Большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию, нами задержаны в других регионах страны. Гражданин Украины, который был маршрутизирован через Польшу на нашу территорию в одном из приграничных районов, создал агентурную сеть, завербовал наших граждан, которые собирали информацию закрытого характера о деятельности наших Вооруженных Сил, силовых структурах. Другую информацию, которая составляет государственную тайну. Соответственно, они были задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Проводится следствие", - уточнил глава КГБ.