16 Ноября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Сургуте ввели в эксплуатацию дома, не соответствующие техническим регламентам

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" за сдачу в эксплуатацию жилых домов, не соответствующих техническим регламентам. Соответствующее поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Дело возбуждено в отношении должностных лиц, осуществляющих жилищный и строительный надзор в 2016-2018 годах, в отношении кого именно, не уточняется.

"Должностными лицами, осуществляющими жилищный и строительный надзор, в 2016-2018 годах необоснованно признаны соответствующими требованиям технических регламентов и проектной документации и введены в эксплуатацию два дома по ул. Крылова города Сургута. Впоследствии в ряде квартир выявлены дефекты, связанные с низким качеством каменных и бетонных работ, в результате которых жилые помещения признаны непригодными для проживания", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Теги: уголовное дело, жилые дома, сдача в эксплуатацию



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