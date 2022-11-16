В Сургуте ввели в эксплуатацию дома, не соответствующие техническим регламентам

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" за сдачу в эксплуатацию жилых домов, не соответствующих техническим регламентам. Соответствующее поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Дело возбуждено в отношении должностных лиц, осуществляющих жилищный и строительный надзор в 2016-2018 годах, в отношении кого именно, не уточняется.

"Должностными лицами, осуществляющими жилищный и строительный надзор, в 2016-2018 годах необоснованно признаны соответствующими требованиям технических регламентов и проектной документации и введены в эксплуатацию два дома по ул. Крылова города Сургута. Впоследствии в ряде квартир выявлены дефекты, связанные с низким качеством каменных и бетонных работ, в результате которых жилые помещения признаны непригодными для проживания", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.