16 Ноября 2022
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Политика Украина
Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Украина пока не собирается возобновлять прокачку нефти по "Дружбе"

Украина пока не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин.

"По информации с украинской стороны, сегодня возобновления транспортировки не планируется", — цитирует РИА Новости представителя компании.

Накануне Украина приостановила прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Это случилось после того, как энергообъекты на территории Украины были подвергнуты ракетному обстрелу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал во вторник вечером совет безопасности из-за остановки нефтепровода.

Теги: украина, дружба, венгрия



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