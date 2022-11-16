Украина пока не собирается возобновлять прокачку нефти по "Дружбе"

Украина пока не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин.

"По информации с украинской стороны, сегодня возобновления транспортировки не планируется", — цитирует РИА Новости представителя компании.

Накануне Украина приостановила прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Это случилось после того, как энергообъекты на территории Украины были подвергнуты ракетному обстрелу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал во вторник вечером совет безопасности из-за остановки нефтепровода.