16 Ноября 2022
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Происшествия За рубежом Украина
Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

Украина приостановила прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Украинская сторона уведомила об этом российского оператора, сообщила "Транснефть".

Энергообъекты на территории Украины сегодня были подвергнуты ракетному обстрелу, в офисе президента страны заявили о повреждении минимум 15 объектов энергетической инфраструктуры.  

Венгерская энергетическая компания MOL сообщила, что следит за ситуацией на "Дружбе", а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает во вторник вечером совет безопасности из-за остановки нефтепровода.

Теги: украина, нефтепровод дружба, давление



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