Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

Украина приостановила прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Украинская сторона уведомила об этом российского оператора, сообщила "Транснефть".

Энергообъекты на территории Украины сегодня были подвергнуты ракетному обстрелу, в офисе президента страны заявили о повреждении минимум 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Венгерская энергетическая компания MOL сообщила, что следит за ситуацией на "Дружбе", а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает во вторник вечером совет безопасности из-за остановки нефтепровода.