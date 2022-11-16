На Ямале банда ограбила геологоразведочную компанию

В Тазовском перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемых в грабеже, совершенном группой лиц с угрозой применения насилия и в вымогательстве, совершенном с применением насилия. Одного из обвиняемых также будут судить за неоднократное уклонение от административного надзора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данным следствия, в ночь на 1 февраля 2022 г. четверо жителей Тазовского угрожая охранникам, похитили из закрытых контейнеров, находящихся на охраняемой территории сейсмологической партии, кабельную продукцию и другие вещи, принадлежащие геологоразведочной компании. Ущерб компании превысил 120 тысяч рублей.

Кроме того, в марте один из обвиняемых избив рабочего-вахтовика, потребовал передать ему 50 тысяч рублей.

"Преступная деятельность группы лиц выявлена и пресечена в результате совместных действий сотрудников следственного управления, РУ ФСБ по Тюменской области, УМВД России по ЯНАО, при силовой поддержке Росгвардии. По данным следствия двое обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение особо опасных преступлений против личности. В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.