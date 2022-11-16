В Челябинской области мужчина привел в банк босого ребенка и оставил

В Южноуральске Челябинской области пьяный мужчина привел ребенка в отделение банка и ушел, оставив его одного. По данной информации проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел вечером 15 ноября. По предварительным данным, в банк ребенок шел босиком по снегу. Мальчика госпитализировали в больницу с признаками обморожения. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь.

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следователи дадут оценку действиям родителей по надлежащему уходу за ребенком, а также действиям должностных лиц социальных служб, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной семьей.