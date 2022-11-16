Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Киеве

Директор ЦРУ Уильям Бернс накануне встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Публично о визите высокопоставленного американца не сообщалось. По данным Washington Post, Бернс подтвердил намерения Вашингтона продолжать поддерживать Украину.

Также глава ЦРУ встретился с украинскими коллегами и, якобы, обсуждал с ними недавние переговоры с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Издание сообщает, что во время ракетного обстрела Бернс находился в американском посольстве в Киеве.