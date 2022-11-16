16 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Moshe Schwartz / YWN

CNN: Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши

Самолет-разведчик НАТО смог отследить траекторию полета ракеты, которая взорвалась на территории Польши, передает CNN со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

По его словам, информация была предоставлена НАТО и Польше. При этом источник не уточнил, кем был запущен боеприпас и с какой стороны, пишет Regnum.

По данным СМИ, 16 ноября состоится заседание совета НАТО на фоне сведений о взрыве в Польше.

Источник Reuters сообщил, что послы НАТО встретятся в среду по просьбе Польши на основании статьи 4 альянса (о механизме консультаций).

Кроме того, президент США Джо Байден собирает экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента в Польше, сообщили в Белом доме.

В Минобороны России ранее заявили, что сообщения польских СМИ о том, что на территории страны упали ракеты России, не соответствуют действительности.

Политолог Максим Жаров считает, что США и Польша тушат "Польский кризис" в зародыше. Байден говорит, что траектория "ракеты" была не из России, а Дуда надеется, что "случай был единичным".

"Однако и успокаиваться рано. Происшествие может быть использовано для наращивания номенклатуры поставляемых Украине вооружений", - полагает он.

Теги: нато, польша, ракета



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