"Прилет пришелся на жилой дом": губернатор сообщил подробности обстрела в Шебекино

Стали известны подробности вечернего обстрела города Шебекино в Белгородской области, расположенного недалеко от российско-украинской границы.

В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Три пострадавших человека госпитализированы.

"У мужчины 35-ти лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80-ти лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног. У женщины 37-ми лет рваные раны бедра и пальцев ног. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что "основной прилет снарядов пришелся на двухэтажный жилой дом". "В нем повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Поясню: в 50-ти метрах от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет! Также снарядами повредило газовую трубу. Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий", - сообщил глава региона.