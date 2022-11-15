15 Ноября 2022
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Происшествия Белгородская область
Фото:Накануне.RU

Обстрел в Шебекино: два человека погибли, трое пострадали

В белгородском Шебекино в результате вечернего обстрела минимум два человека погибли и трое пострадали. "Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Издание "Подъем" сообщает, что одно из попаданий пришлось на бювет компании "Хрусталь Белогорья", занимающейся доставкой питьевой воды.

Telegram-канал "БелПлюс" опубликовал кадры очевидца, который говорит о попадании в аптеку и минимум двух погибших около нее.

Теги: шебекино, жертвы, аптека, белгородская область, пострадавшие



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Развитие сюжета:

Ранее 15.11.2022 20:22 Мск "Прилет пришелся на жилой дом": губернатор сообщил подробности обстрела в Шебекино


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