"Ничего сложного": Кадыров назвал два условия завершения СВО и начала мирных переговоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал условия, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский для начала переговоров между Москвой и Киевом.

"У нас есть свои условия и они гораздо реалистичнее:

- Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими;

- Выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"Как видите, ничего сложного в отличие от условий Зеленского. Зато ***** прекратится. А до этих пор лично я считаю неприемлемым даже заикаться о переговорах", - добавил глава Чечни.

Он также высказался по поводу сценария, в котором СВО не достигает этих условий: "И хочу напомнить, если вдруг случится невозможное и СВО закончится без соблюдения этих условий, то в Чеченской Республике найдутся добровольцы, в числе которых буду и я, которые заставят ответить бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови".