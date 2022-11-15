15 Ноября 2022
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Экономика Крым
Фото: t.me/mkhusnullin

Восстановление Крымского моста идет с опережением на шесть часов – Хуснуллин

Восстановление Крымского моста идет "чуть-чуть с опережением – на шесть часов, счет идет уже даже не на сутки", сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Он заверил, что в декабре мост будет достроен.

"Если погода не будет мешать, то в декабре правую разрушенную часть восстановим, приступим к ремонту левой части, а также готовим проектную документацию для ремонта ж/д части", - рассказал Хуснуллин на форуме "Транспортная неделя 2022".

Он добавил, что на присоединенных территориях, по которым сейчас осуществляется сухопутный объезд Крымского моста, около 45 тыс. строителей работают круглосуточно над восстановлением инфраструктуры, жилья и дорог. Планируется, что в этом году будет отреставрировано порядка 500 км дорог и полтора десятка мостовых переходов.

Теги: крымский мост, марат хуснуллин, ремонт



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