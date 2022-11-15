«Беглов с лопатой вместо техники»: петербуржцы рассказали о низком уровне уборки города после снегопада

Жители Санкт-Петербурга раскритиковали Смольный в социальных сетях за «уборку» снега, выпавшего в ночь с 14 на 15 ноября. Петербуржцы недовольны количеством техники, вышедшей на борьбу со стихией.

В ночь с 14 на 15 ноября в Санкт-Петербурге во второй раз за ноябрь выпал снег. Утром на городских магистралях наблюдались существенные заторы, а синоптики уточняют, что за минувшую ночь выпало восемь миллиметров снега, что составляет около 15% ноябрьской нормы осадков.

Петербуржцы в социальных сетях начали активно обсуждать приближение зимы и раскритиковали Смольный за уборку последствий первых снегопадов. Так, многие горожане заметили, что обещанные правительством города машины для уборки появились на улицах слишком поздно или не появились вообще.

Некоторые припомнили администрации губернатора Александра Беглова недавние «учения по уборке снега без снега». Мероприятия, прошедшие в Северной столице около недели назад, породили волну насмешек над руководством города.

Пользователи соцсетей также вспомнили и о травмах, которые многие петербуржцы получили прошлой зимой, когда снег и наледь с тротуаров убирали некачественно. Тогда многие травмпункты были переполнены.

Многие комментаторы призывают готовиться к повторению «снежного коллапса», зафиксированного в Петербурге прошлой зимой, поскольку не верят громким заявлениям правительства города о полной готовности города к снегопадам.

Напомним, прошлой зимой в Петербурге многие жители получили травмы из-за некачественной и несвоевременной уборки улиц и тротуаров от снега и наледи. В администрации губернатора Александра Беглова «учли» ошибки прошлой зимы с заверяют, что подготовились к уборке осадков лучше. Однако журналисты указывают на критическую нехватку дворников и снегоуборочной техники, что грозит северной столице очередным коллапсом.