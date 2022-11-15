15 Ноября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

«Беглов с лопатой вместо техники»: петербуржцы рассказали о низком уровне уборки города после снегопада

Жители Санкт-Петербурга раскритиковали Смольный в социальных сетях за «уборку» снега, выпавшего в ночь с 14 на 15 ноября. Петербуржцы недовольны количеством техники, вышедшей на борьбу со стихией.

В ночь с 14 на 15 ноября в Санкт-Петербурге во второй раз за ноябрь выпал снег. Утром на городских магистралях наблюдались существенные заторы, а синоптики уточняют, что за минувшую ночь выпало восемь миллиметров снега, что составляет около 15% ноябрьской нормы осадков.

Петербуржцы в социальных сетях начали активно обсуждать приближение зимы и раскритиковали Смольный за уборку последствий первых снегопадов. Так, многие горожане заметили, что обещанные правительством города машины для уборки появились на улицах слишком поздно или не появились вообще.

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин,лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Некоторые припомнили администрации губернатора Александра Беглова недавние «учения по уборке снега без снега». Мероприятия, прошедшие в Северной столице около недели назад, породили волну насмешек над руководством города.

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Пользователи соцсетей также вспомнили и о травмах, которые многие петербуржцы получили прошлой зимой, когда снег и наледь с тротуаров убирали некачественно. Тогда многие травмпункты были переполнены.

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Многие комментаторы призывают готовиться к повторению «снежного коллапса», зафиксированного в Петербурге прошлой зимой, поскольку не верят громким заявлениям правительства города о полной готовности города к снегопадам.

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Напомним, прошлой зимой в Петербурге многие жители получили травмы из-за некачественной и несвоевременной уборки улиц и тротуаров от снега и наледи. В администрации губернатора Александра Беглова «учли» ошибки прошлой зимы с заверяют, что подготовились к уборке осадков лучше. Однако журналисты указывают на критическую нехватку дворников и снегоуборочной техники, что грозит северной столице очередным коллапсом.

Теги: александр беглов, уборка снега, смольный, снегопады, наледь, снежный коллапс



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